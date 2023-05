La STM crée une soixantaine de postes pour assurer la sécurité dans le métro

Même si elle juge le métro «sécuritaire», la Société de transport de Montréal (STM) procède à plusieurs embauches et crée une nouvelle équipe inédite.

De la soixantaine de recrutements annoncée, une vingtaine sera consacrée à la propreté et une autre vingtaine viendra renforcer les rangs des constables spéciaux.

La STM crée aussi un nouveau poste, celui d’ambassadeur de sûreté. Cette nouvelle équipe, qui sera présente sur le terrain avec un nouvel uniforme, s’inspire d’initiatives déjà présentes dans les métros de San Francisco, de Los Angeles ou encore de Philadelphie. La STM décrit le mandat de ces ambassadeurs comme étant «hybride» à cheval entre la sécurité et l’exploitation. Ces recrues recevront 80 heures de formation destinées à les outiller sur la diversité des situations auxquelles elles pourront être confrontées.

«Bien que le métro soit sécuritaire, nous devons intensifier nos actions face à des phénomènes sociaux qui prennent de plus en plus d’ampleur dans notre réseau», explique la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, par voie de communiqué.

Cette équipe offrira «un accompagnement, un soutien et une présence sur mesure auprès des clients et des employés», dès l’été 2023. «Nous sortons des sentiers battus avec la mise en place d’une nouvelle équipe d’ambassadeurs de sûreté, une première dans l’histoire du métro de Montréal», se félicite Marie-Claude Léonard.

En plus de cette nouvelle équipe, la vingtaine de nouveaux constables spéciaux viendra renforcer l’équipe Sûreté et contrôle de la STM. Les effectifs de constables spéciaux augmenteront ainsi de plus de 10% en 2023 et 2024. Il y a actuellement 164 constables spéciaux au service de la STM.

Par ailleurs, le nettoyage des stations et des trains sera amélioré grâce au rehaussement des effectifs du personnel d’entretien du métro. «L’évolution du profil des personnes qui transitent ou se réfugient dans le réseau du métro a un impact important sur le travail essentiel des préposés à l’entretien», justifie la STM dans son communiqué.

Les opérations de nettoyage seront bonifiées, particulièrement au centre-ville. L’objectif de la STM est d’atteindre «un niveau d’entretien optimal», avance Mme Léonard.