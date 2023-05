Une entrave de longue durée sur une sortie de la route 136

La sortie numéro 3 de la route 136 en direction est sera fermée de samedi le 13 mai à 7h jusqu’à la fin de l’automne.

L’entrave sur cette voie qui mène vers le centre-ville et la rue Guy est requise «dans le cadre des travaux de réparation des structures surélevées de la route 136 entre l’avenue Atwater et le début du tunnel Ville-Marie», affirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable par voie de communiqué.

Les véhicules transportant des matières dangereuses et ceux dont la hauteur dépasse 4,4 mètres devront emprunter la sortie précédente, soit la sortie numéro 2 vers Atwater, puisque la sortie 3 est la dernière avant le tunnel Ville-Marie, rappelle le ministère.