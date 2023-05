Il y a de plus en plus de crimes à Montréal

Les quatre premiers mois de l’année ont été marqués par une hausse générale de la criminalité par rapport à la même période en 2022. Les crimes contre la personne et contre la propriété sont particulièrement en hausse selon les statistiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les homicides ont augmenté de 75%, et les voies de fait de 19% pour l’ensemble du territoire de la ville. En 2022 à pareille date, 487 agressions sexuelles étaient recensées. Cette année, ce nombre atteint 557. Le constat de hausse est le même pour les vols qualifiés, qui ont quant à eux subi une augmentation de 31%.

Les vols qualifés ont particulièrement connu une hausse dans le centre-ville où les deux postes du SPVM notent une augmentation de 177% et de 70%. La situation est similaire pour les vols de véhicules à moteur qui ont aussi augmenté de 46% à Montréal, mais de 157% et de 188% pour les postes du centre-ville.

Les incendies criminels au premier trimestre de 2022 se chiffraient à 69 et à 104 en 2023. Une augmentation de 51% qui va dans le même sens que les autres crimes contre la propriété qui ont tous augmenté cette année. Parmi ceux-ci on compte notamment les vols simples, les introductions par effraction et les fraudes. Dans certains quartiers comme Rivière-des-Prairies, on compte toutefois une baisse générale de ce type de crime.

Les seules statistiques qui montrent une baisse à l’échelle de la ville sont celles à l’égard des constats d’infractions émis. Les constats d’infraction en mouvement sont passés de 58 746 à 51 367 et les constats d’infraction de stationnement de 36 679 à 30 503. Toutefois, 720 constats d’infractions de plus ont été remis pour la vitesse en 2023 par rapport à 2022.

Difficile de parler d’une tendance

Bien qu’une augmentation de la criminalité soit validée par les statistiques, celles-ci ne permettent pas d’évoquer une tendance générale puisque ces statistiques ne «concernent qu’une période de trois mois», rappelle le SPVM.

Les statistiques du crime relevées entre 2020 et 2022 sont biaisées par «la pandémie ainsi que les divers décrets gouvernementaux pour y faire face». Ceux-ci «affectent directement l’activité criminelle et les opérations policières», ce qui n’est plus le cas en 2023.