Loyer: 236$ de plus qu’en 2022 pour un appartement d’une chambre à Montréal

Le coût moyen d’un loyer pour un appartement d’une chambre non meublé est passé à 1686 $ à Montréal, soit 236 $ de plus que le montant moyen demandé en mai 2022. Les logements meublés, eux, sont en moyenne plus abordables.

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville présente en moyenne les logements d’une chambre non meublés les moins chers, à 1408 $. En comparaison, c’est à Westmount où les loyers sont les plus dispendieux. Il faut y débourser aux alentours de 2042 $ par mois selon le dernier rapport de la plateforme liv.rent.

Alors qu’il est plus avantageux d’apporter ses propres meubles à Ahuntsic-Cartierville, ce n’est pas le cas pour tous les secteurs de l’île.

À Côte-des-Neiges, Westmount, Saint-Laurent et Notre-Dame-de-Grâce (NDG), les appartements meublés sont en moyenne moins chers que l’autre option. En fait, un appartement d’une chambre meublé à NDG coûte en moyenne moins cher (par une faible différence de 4 $) qu’un appartement non meublé à Ahuntsic-Cartierville.

Il est à noter que Saint-Henri et Verdun ne présentent pas de résultats pour les appartements d’une pièce meublés.

En moyenne, un appartement meublé revient à 1654 $ par mois, coût pratiquement inchangé par rapport au mois passé, alors que celui des appartements non meublés a augmenté de 4%.

Westmount a connu la variation de prix la plus importante au cours du dernier mois. Les prix des logements non meublés ont augmenté de 14,46% et ceux des logements meublés ont baissé de 4,10%.

Pour un appartement d’une chambre, voici les prix dans les différents secteurs:

Ahuntsic-Cartierville: 1628 $ (meublé) et 1408 $ (non meublé) Côte-des-Neiges: 1422 $ (meublé) et 1487 $ (non meublé) Centre-ville: 1869 $ (meublé) et 1947 $ (non meublé) Hochelaga-Maisonneuve: 1603 $ (meublé) et 1479 $ (non meublé) Notre-Dame-de-Grâce: 1404 $ (meublé) et 1641 $ (non meublé) Saint-Henri: 1848 $ (non meublé) Saint-Laurent: 1510 $ (meublé) et 1605 $ (non meublé) Le Plateau-Mont-Royal: 1854 $ (meublé) et 1749 $ (non meublé) Verdun: 1778 $ (non meublé) Villeray-Parc-Extension: 1704 $ (meublé) et 1565 $ (non meublé) Westmount: 1896 $ (meublé) et 2042 $ (non meublé)