Des pièces du pont Champlain réutilisées par les scouts

Hors service depuis le 28 juin 2019, le vieux pont Champlain aura une deuxième vie, alors que certaines parties de la structure seront réutilisées par un camp scout pour construire un passage au-dessus de l’eau.

Situé à proximité de la frontière américaine, le Dunn Memorial Scout Camp d’Elgin se servira des pièces afin de remplacer un pont qui relie deux camps du site.

L’ancien pont du camp, installé il y a bientôt 20 ans, serait en train de pourrir, selon les informations de Global News. Le président du camp, Cory Ovans, espère que l’installation sera prête l’an prochain pour les 70 ans du groupe de scouts.

Le camp scout fait partie des 11 projets pour lesquels d’anciennes parties du pont Champlain seront utilisées. Les autres comprennent notamment la création d’œuvres d’art, d’habitations autonomes et d’une structure de recyclage des montres.

De ce fait, ce sont plus de 400 pièces d’acier qui seront réutilisées. La dirigeante des Ponts Jacques Cartier et Champlain, Sandra Martel, a déclaré que les différents projets «ont fait preuve de créativité et d’innovation» lors du choix des gagnants.