Mesures d’apaisement de la circulation autour des écoles d’Ahuntsic

L'école Our Lady of Pompei dans Ahuntsic-Cartierville

La construction de dos d’âne et saillies de trottoirs dotées de fosses de plantation, ainsi que des travaux d’élargissement des trottoirs autour d’écoles d’Ahuntsic-Cartierville se feront d’ici la rentrée 2023 afin de rendre les déplacements plus sécuritaires et les élèves plus enclins à se déplacer activement, ont annoncé les élus de l’arrondissement lors du dernier conseil.

Ces mesures d’apaisement de la circulation seront mises en place autour des écoles l’Atelier, Our Lady of Pompei, Fernand-Seguin, Saint-Isaac-Jogues et Saint-Odile.

Le contrat, d’une valeur de 2,5 M$, a été octroyé à la compagnie Les Pavages Céka inc. Il inclut aussi la construction de terre-pleins, avec ou sans fosse de plantation, autour des rues Prieur, Sauriol, Saint-Firmin et de Louvain.

La même entreprise s’est vue accorder un second contrat de 636 731 $ pour la construction de plusieurs dos d’âne dans l’arrondissement.