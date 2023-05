SPVM: six arrestations en lien avec le crime organisé

Six suspects ont été arrêtés lors d’une opération du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) jeudi. L’enquête visait un groupe de crime organisé actif dans l’Ouest-de-l’Île.

Six armes à feu, des munitions, des poings américains, des bonbons au cannabis, de la cocaïne, de l’ecstasy et du Xanax ont aussi été saisis lors de perquisitions dans l’arrondissement de LaSalle et dans les municipalités de Pointe-Claire et de Vaudreuil.

Parmi les suspects, trois hommes âgés de 18 à 26 ans. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation comme braquage à l’arme à feu, complot et possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic.

Un autre homme âgé de 19 ans a été libéré sous promesse de comparaître. Une femme de 30 ans a quant à elle été accusée de possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic. Elle a été libérée sous condition. Un mineur de 15 ans a lui aussi été arrêté lors de l’opération.

L’enquête se poursuit afin de faire un lien possible entre ces individus et d’autres événements faisant actuellement l’objet d’enquêtes.