Des ateliers horticoles au Jardin botanique

Si vous n’avez pas le pouce vert, mais souhaitez développer vos aptitudes pour la culture des plantes, le Rendez-vous horticole est une véritable foire de transmission du savoir.

Du 26 au 28 mai, l’Espace pour la vie organise une foule d’ateliers, dont la durée varie de 30 à 60 minutes, pour découvrir bon nombre de trucs et astuces pour les jardiniers de tout acabit. Le Jardin botanique de Montréal accueillera cet événement à la programmation condensée qui s’adresse à tous.

Repiquer des semis, aménager son terrain selon les besoins, jardiner pour attirer les pollinisateurs: les curieux pourront butiner d’une activité à l’autre à la recherche de conseils et d’informations utiles. Plusieurs produits (arbres, semis de plantes hôte indigène, bombes de semences, etc.) et guides seront aussi offerts aux participants détenteurs de billets.