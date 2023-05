Le Festival Go vélo de Montréal est de retour

Le Festival Go vélo sera de retour du 28 mai au 4 juin alors que des activités spéciales auront lieu pendant toute la semaine. Ce festival, organisé par Vélo Québec, constitue un des plus gros événements de cyclisme en Amérique du Nord et servira à faire la promotion de Montréal comme une destination reconnue pour le vélo.

Deux événements se tiendront dans la métropole exclusivement, dont le Tour la nuit du 2 juin, qui constitue en un parcours de 24 km bloqués à la circulation routière dans cinq arrondissements de la ville pendant la nuit. Le festival se terminera par le traditionnel Tour de l’île de Montréal le 4 juin, un parcours totalisant 45 km.

La première compétition sera le Tour métropolitain, long de 145 km, qui débutera à Saint-Bruno-de-Montarville pour se poursuivre à travers une bonne partie de la Montérégie, en longeant la rivière Richelieu notamment.

Les billets sont déjà en vente pour ces trois événements. Le Tour de l’île de l’an dernier avait attiré un nombre record de 19 000 cyclistes tandis que le Tour la nuit avait rassemblé 18 000 amateurs de vélo. Il se pourrait que 2023 constitue un nouveau record.