Les enseignants du CSSDM pourraient déclencher une grève

Les négociations entre les enseignants et le gouvernement du Québec semblent être au point mort. L’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM), le syndicat qui représente les enseignants du centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), vient de se doter d’un mandat de grève générale illimitée.

Cependant, la grève ne sera pas pour tout de suite. L’APPM pourra déclencher la grève générale illimitée à partir de l’automne, et pendant toute l’année scolaire 2023-2024. Il s’agit ainsi du premier syndicat d’enseignants à se doter d’un mandat de grève depuis le début des négociations avec Québec.

L’APPM est l’un des dix syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Les négociations durent depuis plusieurs mois entre Québec et plusieurs syndicats en enseignement. La FAE demande à ce que le salaire des enseignants soit revalorisé alors qu’un écart de rémunération entre les enseignants québécois et les enseignants canadiens persiste. De plus, le syndicat veut augmenter le nombre de congés. Ces deux mesures auraient pour but de rendre le système public attractif pour les enseignants.

Ce mandat de grève a été adopté par plus de 98% des 600 enseignants du CSSDM qui ont assisté à l’assemblée générale du 16 mai. Ce vote intervenait alors que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, se trouve dans l’eau chaude pour avoir laissé sous-entendre dans une vidéo publiée par Le Devoir que comparer le métier d’enseignant au métier de député n’était pas possible. Les élus de l’Assemblée nationale viennent de recevoir une hausse salariale qui fera d’eux les députés provinciaux les mieux payés au pays.

Le territoire couvert par le CSSDM comprend les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Le Sud-Ouest, ainsi que la ville de Westmount.