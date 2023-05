Progression importante pour l’écoquartier Namur-Hippodrome

La Ville de Montréal a sélectionné l’Espace La Traversée pour la construction des logements locatifs abordables à Namur-Hippodrome, Montréal. Le nouvel écoquartier promet un milieu de vie «carboneutre, axé sur le transport actif et collectif, avec une la présence de grands espaces verts».

L’annonce fait suite à un appel de candidatures pour le redéveloppement d’un des terrains de l’écoquartier en devenir. Le projet de 200 à 250 logements résidentiels proposé par l’organisme s’est démarqué parmi cinq autres grâce à son concept innovant de cohabitation intergénérationnelle.

Le projet d’aménagement répond aux besoins locaux en matière de mixité sociale, d’abordabilité et de nouvelles pratiques énergétiques. François Tremblay, directeur général de l’Espace La Traversée, a souligné leur mission d’«offrir aux personnes en difficulté un milieu de vie sécuritaire, réconfortant, favorisant l’activité et le respect». Il a rappelé son enthousiasme à collaborer avec la Ville de Montréal et les partenaires en habitation pour réaliser ce projet.

L’engagement de l’Espace La Traversée envers les personnes ayant des besoins particuliers et les personnes âgées a également été souligné. L’organisme sera soutenu par Bâtir son quartier, un groupe de ressources techniques montréalais, qui assurera l’expertise et l’expérience nécessaires pour la réussite du projet.

Promesse d’achat attendue d’ici janvier 2024

«Nous sommes heureux de travailler avec eux au développement de logements adaptés aux besoins des gens de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, notamment grâce à leur longue et solide expérience de développement et de gestion immobilière», a réagi Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

La mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, décrit l’écoquartier Namur-Hippodrome comme «un modèle pour le développement futur des quartiers et pour les grands projets en habitation».

Le quartier Namur-Hippodrome totalise 95 hectares au total, l’équivalent de 133 terrains de soccer. Alors que la planification du site se poursuit, un échéancier pour la transaction et la réalisation du projet est en cours d’établissement. Une promesse d’achat entre les parties est attendue d’ici janvier 2024.

Le nouveau développement comprendra non seulement des logements sociaux et communautaires, mais aussi des commerces, des entreprises, des infrastructures vertes et un pôle civique.Il proposera également 20 hectares d’espaces verts et des réseaux de transport collectif et actif accessibles, connectés aux réseaux actuels.