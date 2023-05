Voici les marchés publics à découvrir (et leurs horaires)

Lorsque les jours printaniers reviennent à Montréal, rien n’équivaut à une visite dans l’un des marchés publics de la ville pour se délecter des produits locaux. Ces lieux fourmillent de vie et de saveurs, véritables vitrines de la richesse culinaire québécoise. Métro fait le point sur les horaires d’ouverture de ces derniers en 2023.

Fleuron de la Petite-Italie, le marché Jean-Talon, ouvert en 1933, est un joyau montréalais. Entre mai et novembre, 150 stands de fruits et légumes, chocolateries, boucheries et poissonneries s’ajoutent aux échoppes permanentes. Il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 17h.

Des passants se promènent dans le marché Jean-Talon. Crédit: Josie Desmarais/Archives Métro

Plus près du centre-ville, le marché Atwater brille de son style art déco depuis 1933. Ce véritable carrefour gourmand est ouvert de 9h à 18h en semaine, et ferme à 17h le samedi et le dimanche. Par beau temps, les cyclistes font volontiers une pause glace ou déjeuner en bordure du canal de Lachine.

Le marché Maisonneuve, situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. Il ferme ses portes à 17h le dimanche. Moins vaste que les deux grands autres marchés publics, il offre pourtant tout pour garnir son panier.

Alors que le soleil revient, c’est une belle occasion pour découvrir les Marchés de quartier et solidaires de Montréal. À commencer par le marché Jean-Brillant, près du métro Côte-des-Neiges. En été, c’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux des fruits, des légumes, du miel et du sirop d’érable. Ce dernier – tout dépend des commerçants bien évidemment – est ouvert 24h/24.

Les marchés de quartier

En plus du marché de quartier ouvert tous les jours 24h/24, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal offre également des marchés fermiers très intéressants en été.

Ces derniers fonctionnent sur le principe du circuit court, où les producteurs vendent directement aux consommateurs. Celui de Saint-Louis ouvre le mardi de 15h à 19h jusqu’au 24 octobre. Le marché fermier de Laurier est ouvert le jeudi de 15h à 19h et le dimanche de 12h à 16h jusqu’au 20 novembre. Au parc Baldwin, vous pourrez en profiter tous les mercredis de 15h à 19h jusqu’au 26 octobre.

Les marchés fermiers permettent d’acheter ses produits directement au producteur. Photo: iStock

En plein cœur de la ville, le marché Square-Victoria dévoile l’art floral de Gilles Dufresne. On peut le visiter du lundi au vendredi de 7h à 18h et en fin de semaine de 7h à 10h. À la place Jacques-Cartier, le marché est ouvert tous les jours de 11h à 20h, tout au long de l’année. Plus à l’est, le marché Papineau propose une sélection généreuse de fruits et légumes tous les jours de 8h à 20h.

Le carré Saint-Louis au coin des rues Square-Saint-Louis et Saint-Denis sera ouvert tous les mardis de 15h à 19h, du 14 juin au 25 octobre. Les marchés solidaires Frontenac et Ahuntsic-Cartierville ouvriront leurs portes respectivement les 22 et 29 mai.

Des événements pour l’été

La saison estivale 2023 sera rythmée par plusieurs grands événements aux Marchés publics de Montréal. Le marché Jean-Talon accueillera la toute première édition de la Semaine des hydromels les 19 et 20 mai. D’autres événements très attendus feront également leur retour, comme les Marchés d’été du marché Maisonneuve, qui se tiendront les 15 juillet, 19 août et 16 septembre.

La saison des Kiosques de la Relève débute aujourd'hui au Marché Jean-Talon. Tout l'été, venez rencontrer nos jeunes de la relève dans nos trois grands marchés. @upaqc #mangerlocal pic.twitter.com/AQdgzYwRot — Marchés Publics de Montréal (@Marches_Mtl) May 5, 2023

La Foire des vins et cidres d’ici sera de retour pour une deuxième édition au marché Jean-Talon les 12 et 13 août. Et cette année, l’événement se déplacera pour la première fois au marché Atwater le 5 août. Cette foire est une occasion exceptionnelle de découvrir et de déguster les produits viticoles et cidricoles québécois.

En outre, l’Oktoberfest revient en force pour une deuxième édition au marché Atwater, offerte sur deux jours, les 30 septembre et 1er octobre, et pour une première fois au marché Jean-Talon, le 23 septembre. Cet événement festif inspiré des traditions allemandes est l’occasion de savourer des bières artisanales locales, des saucisses, des bretzels et autres délices typiques.

Plusieurs autres événements seront annoncés dans les mois à venir. Les Marchés publics de Montréal seront notamment animés lors des longs week-ends de la fête nationale et de la fête du Canada.