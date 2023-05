La nouvelle piste d’atterrissage de l’aéroport Montréal-Trudeau prête en juin

L’aéroport Montréal-Trudeau inaugurera une nouvelle piste d’atterrissage au mois de juin. En cours de rénovation depuis 2018, celle-ci mesure 3,3 km de long. Ces travaux d’un coût total de 180 M$ devraient prendre fin le 23 juin à midi, selon TVA Nouvelles.

Une piste allongée est bénéfique pour les gros porteurs qui, sous des températures élevées et chargés de passagers et de fret, requièrent une piste plus longue. Pour concrétiser ces travaux, plus de 200 personnes ont été réquisitionnées à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

De nouvelles dalles de béton ont été installées sur la section centrale de la piste qui était encore en asphalte. Ces travaux comprenaient également la reconstruction de deux voies d’accès pour accéder à la piste nord.

La production de béton sur site a permis d’économiser environ 250 000 kilomètres de camionnage. Fonctionner avec une seule piste a exigé une réorganisation rigoureuse des vols ces derniers mois. Cette contrainte avait également mené à une augmentation du bruit dans le quartier Villeray.

Malgré la réouverture de la piste, les trajectoires de départ modifiées pendant les travaux devraient rester les mêmes. Cela signifie que le climat sonore devrait persister lors des prochains mois. En effet, des travaux sur une voie de circulation de l’aéroport qui dessert la piste nord se poursuivront du 11 septembre au 17 novembre.