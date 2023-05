Recrutement des minorités: près de 300 nouveaux candidats au SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estime avoir reçu près de 300 nouvelles candidatures de personnes issues des minorités visibles, mais aussi de diplômés du domaine des sciences sociales.

Ces quelques centaines de candidatures découleraient d’une «campagne intensive» de recrutement ayant débuté au mois de mars et qui devrait se prolonger jusqu’au 30 juin, a précisé le SPVM par courriel. Cette opération de recrutement consiste en la mise en œuvre du programme AEC Diversité policière, une mesure «exceptionnelle et temporaire» dont le but est d’élargir le bassin de personnes admissibles au poste de policier et d’en accélérer l’embauche, a précisé le SPVM par courriel.

Il s’agit d’un moyen pour l’organisation de mieux représenter la population montréalaise et de valoriser les aptitudes humaines dans leur d’intervention dans la communauté. Normalement, les recrues typiques ont suivi une formation en technique policière donnée par l’École nationale de police du Québec. Or, celles-ci ne sont plus assez nombreuses pour combler le manque d’effectifs au sein du SPVM qui peine à retenir sa main-d’œuvre. Ce qui explique la recherche active de «profils atypiques» au moyen de «placement publicitaire et d’activités de réseautage» dans des emplacements ciblés.

Outre ce programme d’inclusion, le SPVM met l’emphase sur les opportunités de carrière à l’interne pour améliorer son attractivité auprès de potentiels «intéressés, a-t-il indiqué dans sa correspondance. Un policier nouvellement embauché au SPVM pourra, au cours de sa carrière, choisir parmi plus de 150 fonctions différentes.»

Cette semaine, le directeur du SPVM, Fady Dagher, a également mis de l’avant en conférence de presse les récentes augmentations salariales et a fait la promotion d’horaires plus flexibles pour son personnel, deux facteurs qui contribueraient, selon lui, à rendre le métier plus attrayant sur le marché de l’emploi.