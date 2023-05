Exode des policiers: le SPVM a mis fin à «l’hémorragie», estime Fady Dagher

Recrutement, rétention, et attraction de policiers: le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, veut s’attaquer au manque d’effectifs. Il estime malgré tout que le corps policier «a réussi, en quelque sorte, à stopper l’hémorragie».

L’amélioration des conditions de travail des policiers est une des trois priorités annoncées par M. Dagher, lundi, lors du bilan de ses 100 premiers jours en poste. Le chef de police veut également s’attaquer aux violences armées et travailler à rapprocher les policiers et la population montréalaise.

Fady Dagher estime que la signature d’une nouvelle convention collective — qui prévoit une augmentation de 20% sur cinq ans et des horaires plus flexibles ­— ainsi que la hausse récente de 30% du salaire des recrues font du SPVM l’un des corps policiers «les plus attractifs» du Québec. La flexibilité d’horaire permettra également au SPVM d’affecter davantage d’agents dans les périodes où le nombre d’appels d’urgence est plus important, notamment en soirée.

C’est une convention extrêmement intéressante, autant pour les policiers que pour les citoyens. Fady Dagher, directeur du SPVM

M. Dagher espère également que les meilleures conditions salariales convaincront les policiers du SPVM d’habiter à Montréal, alors que seulement 10 à 15% des policiers demeurent sur l’île actuellement. «C’est une évidence. Vivez au sein de la communauté, et vous pourrez alors cheminer avec eux», a-t-il déclaré.

Le SPVM compte embaucher 1700 nouveaux patrouilleurs dans les sept prochaines années, a annoncé M. Dagher. Un nombre record de 78 policiers a démissionné en 2022, et une vingtaine de démissions supplémentaires ont eu lieu depuis le début de l’année, selon la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

La diversité et les retraités recherchés

Le nombre de places dans le programme AEC Diversité policière sera augmenté à 131 cette année, s’est réjoui M. Dagher. Le programme permet à des candidats issus des minorités visibles ou avec un parcours relevant des sciences sociales d’accéder plus rapidement à un poste de policier. Cette cohorte entrera en fonction en septembre 2024.

«Pour nous rapprocher de la population, nous devons refléter un peu mieux la diversité, a noté le directeur du SPVM. Beaucoup mieux.»

Les policiers issus de cette diversité permettent au SPVM de mieux cerner les besoins et les enjeux des différentes communautés montréalaises. Les policiers ayant des parcours plus sociaux favorisent également les interactions avec les institutions et le système de santé, a-t-il noté.

Fady Dagher a également lancé un appel aux policiers retraités, qui peuvent revenir au SPVM comme réserviste en vertu de la nouvelle convention collective. «On a besoin d’eux», a-t-il insisté, soulignant leur grande expertise et leur réseau de contacts.

«Oui, il y en a qui sont désabusés […] mais il y en a qui ont encore le feu, a lancé M. Dagher. Revenez, et on va travailler ensemble.»