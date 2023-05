Montréal ouvrira des haltes fraîcheur si la canicule frappe la ville

Alors que Montréal pourrait connaître une première canicule dès demain et jusqu’à jeudi, la mairesse Valérie Plante promet d’ouvrir des haltes fraîcheur en fonction de l’évolution de la température dans la métropole.

«Nous ouvrirons bien sûr des haltes fraîcheur, des lieux climatisés, si la situation devait s’aggraver», a dévoilé en point de presse Mme Plante. Les jeux d’eau sont déjà tous ouverts, a affirmé la mairesse. Notons que pour l’instant, Environnement Canada n’a pas émis d’avertissement de canicule.

Une canicule est constituée de trois jours ou plus avec des températures supérieures à 30 °C. Pour l’instant, Environnement Canada prévoit que ce seuil sera atteint lors de deux journées, soit mercredi et jeudi, mais dès mardi, la température frôlera les 30 °C. De plus, Météo Média prévoit un ressenti de 36 °C jeudi.

De plus, la Ville de Montréal suit la situation météo de près avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le SIM a un plan d’intervention pour les canicules en fonction de l’évolution de la situation, assure la mairesse. Pour ce qui est des piscines publiques extérieures, il faut regarder en ligne lesquelles sont déjà ouvertes, conseille Valérie Plante. La municipalité n’a pas dit si elle comptait en ouvrir certaines plus tôt au vu des chaudes températures à venir.