Voici les pires routes de Montréal selon les citoyens

L’Association canadienne des automobilistes (CAA-Québec) a dévoilé ce matin son palmarès 2023 des pires routes du Québec. Plusieurs routes montréalaises figurent dans la liste.

Entre le 12 avril et le 8 mai 2023, des usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons et camionneurs) ont été invités à signaler, à raison d’un seul vote par route et par jour, la pire route de la province.

À Montréal, le palmarès fait état de cinq routes où il ne fait pas très bon conduire, pédaler ou marcher. La rue industrielle Notre-Dame Est, qui longe le fleuve, se retrouve au sommet de cette liste. Elle est suivie par le boulevard de l’Acadie, qui débute à l’intersection de la rue Beaumont dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension jusqu’au boulevard Gouin dans Ahuntsic-Cartierville. Essentiellement résidentielle, l’avenue Christophe-Colomb figure au troisième rang.

Le chemin de la Côte-de-Liesse, voie de circulation rapide qui borde l’autoroute 520, arrive en avant-dernière position. Enfin, le boulevard Saint-Laurent, artère commerciale qui scinde l’île en deux, finit au cinquième rang.

Quand on se compare, on se console?

Si les nids-de-poule et les cônes orange de Montréal continuent à alimenter une certaine réputation, la ville peut se consoler en regardant le palmarès à l’échelle provincial.

C’est la rue Georges de Gatineau qui a été votée la pire route du Québec. En deuxième et troisième position figurent respectivement la route 329 à Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides et la route des Fondateurs, à Larouche, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les résultats du palmarès tendent également à confirmer que le Québec fait plutôt «piètre figure» comparativement aux autres provinces. «Ce constat n’est pas étonnant, puisque selon le Plan québécois des infrastructures 2023-2033, seulement 56% du réseau routier supérieur de la province est en bon état. Ce pourcentage exclut les réseaux routiers municipaux», explique CAA-Québec dans un communiqué.

Face à la dégradation du réseau routier au Québec, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a prévu un investissement total de plus d’un milliard de dollars d’ici les deux prochaines années pour réparer une partie du réseau routier de Montréal.