Québec investit 1 G$ pour le réseau routier de Montréal

Au cours des deux prochaines années, une trentaine de projets de réfection du réseau routier de Montréal bénéficieront d’un investissement total de plus d’un milliard de dollars par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Les sommes déboursées par Québec permettront la poursuite des travaux sur l’échangeur Saint-Pierre ainsi que ceux des structures surélevées de la route 136. De plus, de nouveaux chantiers seront lancés. Ce sera notamment le cas pour le pont d’étagement de l’autoroute 520, au-dessus des rues McArthur et Hickmore, et le pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou, au-dessus de l’autoroute 40.

Ces deux viaducs seront entièrement reconstruits. D’autre part, celui de la 1re Avenue sera réparé, tout comme les murs de soutènement de l’autoroute 20 à Lachine.

«Le secteur des transports ainsi que le maintien et l’amélioration de l’état des routes et des infrastructures constituent un levier majeur pour la vitalité de nos régions. Les chantiers occupent un rôle considérable dans la création d’emplois de qualité, le développement touristique et commercial ou tout simplement dans notre quotidien», a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel.

Au-delà du développement économique, les sommes investies permettront également d’assurer la sécurité du réseau routier de Montréal. Plus de 984 M$ seront consacrés à maintenir le «bon état» des structures. Une somme de 23,3 M$ servira à améliorer l’état des chaussées et une autre de 11,5 M$ «à donner suite à des recommandations du Bureau du coroner».

Ces investissements font partie d’un financement provincial total de 6,771 G$ pour les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires du Québec. Cela représente un montant record.