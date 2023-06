Enfin, le tunnel La Fontaine demeurera ouvert lors de la fin de semaine

Malgré les travaux, les deux directions du tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine seront accessibles pendant la prochaine fin de semaine.

🟢Le tunnel sera ouvert dans les deux directions ce week-end.



❌Fermetures de nuits sur l’avenue Souligny en direction ouest.

🌜 De mardi 21h30 à mercredi 5h

🌜 De mercredi 21h30 à jeudi 5h



Les travaux provoqueront toutefois la fermeture de l’avenue Souligny en direction ouest du mardi 21h30 au mercredi 5h et de mercredi 21h30 à jeudi 5h. La fermeture se limite à entre la rue Honoré-Beaugrand et la sortie no 4 de l’autoroute 25 Sud.

Jusqu’en novembre 2025, trois des six voies du tunnel seront fermées. La direction Rive-Sud sera desservie par une seule voie et la direction Montréal par deux voies.

Le tunnel a fréquemment fait l’objet de fermetures complètes au cours des dernières semaines.