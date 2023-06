Hausse marquée de la violence à Montréal en 2022

Le nombre d’infractions au Code criminel a été beaucoup plus élevé en 2022 que lors des années précédentes. Les 91 151 infractions constatées en 2022 représentent une hausse de 13,6% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. C’est ce qui est rapporté dans le rapport d’activités 2022 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dévoilé vendredi.

Ce sont particulièrement les crimes contre la personne, en hausse de 21,6% par rapport à la moyenne de cette période, et les crimes contre la propriété, en hausse de 13,3%, qui font augmenter le taux d’infractions au Code criminel. Les homicides représentent la plus grosse hausse de crimes contre la personne. Avec 41 homicides recensés en 2022, on en rapporte 43,4% de plus qu’au cours des cinq années précédentes. «La problématique de la violence armée contribue au portrait observé», alors que 60% de ces homicides ont été commis avec des armes à feu, note le SPVM.

Les voies de fait sont aussi en hausse. Il y a eu 27,9% plus de voies de fait en 2022 que par les années précédentes. La plupart de ces voies de fait sont toutefois «de niveau 1», c’est-à-dire qu’elles n’entraînent pas de blessures.

La pandémie de COVID-19 aurait un rôle à jouer dans cette tendance sociale. «Les répercussions des perturbations vécues durant la pandémie, l’isolement et l’effritement du tissu social sont des facteurs qui peuvent être considérés», écrit le SPVM dans son rapport. La hausse de la criminalité «demeure au centre des préoccupations du SPVM», mentionne également le service de police.

Les véhicules à moteur, le Graal des criminels

Le nombre de crimes contre la propriété a également connu une hausse, laquelle serait également liée à la pandémie, mais cette fois-ci pour des raisons économiques. Ayant augmenté de 93,2% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, les vols de véhicules à moteur représentent le type de crime qui a subi la hausse la plus élevée en 2022. Au total, ce sont 9583 véhicules à moteur qui ont été volés sur le territoire de Montréal l’an dernier. Ce nombre n’avait pas dépassé 5000 entre 2017 et 2020, et le précédent record, datant de 2021, se chiffrait à 6527 véhicules volés. Il s’agit du type d’infraction ayant le plus contribué à la hausse des crimes contre la propriété avec la possession de biens volés, laquelle a connu une augmentation de 40,6% par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

Les vols à l’intérieur d’un véhicule ont quant à eux augmenté de 21,5%. Une variation semblable à la hausse générale des vols en 2022, qui se situe à 26%.

Ce qui expliquerait cette hausse, selon le SPVM, serait les difficultés d’approvisionnement causées par la pandémie, lesquelles ont nui à l’offre de véhicules neufs et de pièces d’automobile. «Pourtant, la demande est demeurée tout aussi forte. L’attrait pour l’exportation de véhicules volés et la revente à l’étranger par des malfaiteur(trice)s s’est ainsi accentué. Le développement graduel de nouvelles méthodes technologiques les rend par ailleurs de plus en plus habiles et rapides pour voler un véhicule», explique le SPVM.

Ayant remarqué la tendance, le service de police s’est allié avec l’Agence des services frontaliers pour mieux localiser les véhicules volés destinés à la revente. Les opérations ont permis de retrouver 1038 véhicules volés au cours de la dernière année.

En plus du traditionnel verrouillage des portières, le SPVM recommande «l’installation d’un système de repérage»; «l’immobilisation du volant du véhicule lorsqu’il est garé, à l’aide d’un verrou» et «la pose d’un verrou sur le port du système de diagnostic embarqué (OBD) pour empêcher l’accès à l’ordinateur de bord», afin de minimiser le risque de vols de véhicules.