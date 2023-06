Pique-niquer dans ce parc pose un problème de sécurité pour l’aéroport

Nombreux spotters d’avions montréalais adorent se rendre au parc Jacques-de-Lesseps, adjacent à l’aéroport Montréal-Trudeau, pour y observer des aéronefs décoller et atterrir. Petit hic, ce parc attire aussi les pique-niqueurs, malgré l’interdiction d’y manger. Face à la situation, l’aéroport procède à un rappel des règles.

Manger dans un parc est «une activité complètement incompatible avec des opérations d’un aéroport international», d’après le service des communications d’Aéroports de Montréal, l’exploitant de Montréal-Trudeau. La raison? Les restes de nourriture attirent les oiseaux et la faune dans l’enceinte de l’aéroport.

De potentielles conséquences graves

«Bien qu’une collision entre un oiseau et un aéronef cause généralement des dégâts matériels mineurs, ce type d’incident peut aussi malheureusement mener dans de rares cas à des accidents graves et à des fatalités», s’inquiète Aéroports de Montréal (ADM). La société rappelle qu’elle a une obligation en tant qu’autorité aéroportuaire de s’assurer de la sécurité des passagers et des opérations aériennes.

De plus, certains usagers du parc Jacques-de-Lesseps nourrissent directement les oiseaux. Face à ce phénomène et à la multiplication des pique-niques, ADM a lancé une campagne de prévention en installant des panneaux dans le parc. Sur ces affiches bilingues, on voit une icône d’un avion qui s’écrase et prend feu. De la prévention a aussi été faite sur les médias sociaux.

La Sécurité aéroportuaire d’ADM fait régulièrement des rondes pour faire des rappels à l’ordre, au besoin, et depuis l’opération de communication d’ADM, le nombre de transgressions aurait diminué. ADM conclue «qu’une collaboration exemplaire des citoyens est nécessaire afin de continuer de rendre ce parc accessible à tous».