À quoi ressemblera le Montréal du futur? Une exposition vous en donne un aperçu

Après avoir dû être annulée en 2021 en raison de la pandémie, l’exposition architecturale et de développement urbain intitulée Le Montréal du futur est de retour pour une huitième édition jusqu’au 20 juin au centre-ville de Montréal.

Cet événement met en valeur une variété de projets immobiliers résidentiels, institutionnels et commerciaux qui «doivent changer le visage du Grand Montréal au cours des prochaines années», sous la forme de maquettes 3D, de dessins et photos sur panneaux de présentation, et clips vidéo provenant de divers architectes, promoteurs et organismes.

L’exposition gratuite a lieu au centre-ville, soit au 1000, rue De La Gauchetière (lieu principal) de même qu’à la Place Victoria et la Tour CIBC (lieux secondaires), ainsi qu’à proximité de plusieurs importants chantiers de construction.

«Nous sommes particulièrement enthousiastes face à la qualité des projets qui sont présentés cette année. Montréal brille par la qualité exceptionnelle de ses artisans et bâtisseurs qui permettent de façonner notre ville et de contribuer à un avenir prometteur pour notre métropole», indiquent les coprésidents d’honneur, Patrice Bourbonnais, président du Groupe Petra, et Vincent Chiara, président du Groupe Mach.

En plus du Groupe Petra et du Groupe Mach, de nombreuses organisations participent sous une forme ou une autre à l’exposition: associations immobilières, promoteurs et développeurs, bureaux d’architectes, firmes d’avocats, courtiers, banques, entrepreneurs généraux, ingénieurs, groupes conseil, etc.

Des milliers de visiteurs attendus

Alors que Montréal connaît présentement une importante effervescence avec entre autres de nombreux projets immobiliers de grands édifices en hauteur au centre-ville, le développement rapide de Griffintown et l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), l’exposition Le Montréal du futur devrait attirer des milliers de visiteurs, selon les organisateurs.

«Sans aucun doute, Montréal est en pleine renaissance et nous le voyons clairement avec le nombre de partenaires de l’événement qui ont doublé comparativement aux éditions précédentes. Le comité organisateur est fier d’avoir réussi à rassembler un bon nombre de tous ces projets et nous espérons que vous apprécierez votre visite», déclare le président fondateur de Montréal du futur, Robert J. Vézina.

Il est à noter que les projets présentés à l’exposition ne sont pas nécessairement officialisés ou approuvés.

«Même si plusieurs projets présentés sont ancrés dans la réalité, il s’agit aussi d’une vision de l’avenir de notre métropole», précise-t-on dans le communiqué annonçant l’événement.