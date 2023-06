Vers un canal Lachine ouvert à la baignade dans le secteur Bridge-Bonaventure?

Le redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure est un projet majeur dans la métropole, alors que plusieurs acteurs s’expriment actuellement lors des consultations publiques. Dans son plan, la Société immobilière du Canada (SIC) envisage de rendre le bassin Wellington, bassin du canal Lachine, adapté à la baignade.

Alors que les intervenants de la SIC défendaient leur plan devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), ils ont effleuré l’idée que ce bassin, qui leur appartient, pourrait devenir «baignable». Pour ce faire, la densité des alentours doit suffisante pour créer beaucoup de logements, ont-ils fait valoir. En effet, pour le SIC, plus les tours à logements sont hautes, plus la création de nouveaux espaces verts est facile.

Parmi ces espaces verts, la SIC identifie le bassin Wellington comme ayant un potentiel de devenir un pôle «récréo-culturel». De plus, leur projet souhaite faire du futur quartier une «ville 15 minutes», où plusieurs services sont accessibles à 15 minutes de marche. Un service de loisir au bassin Wellington en ferait donc partie.

Renouer avec l’insularité

Invité à réagir, le cabinet de la Mairesse Valérie Plante se montre ouvert à l’idée. «Notre administration souhaite redonner l’accès aux berges à la population et mettre en lumière le caractère insulaire de Montréal» et «la proposition de rendre baignable le bassin Wellington est en phase avec notre objectif», juge le cabinet dans une déclaration écrite. L’administration Plante rappelle que le projet sera dans tous les cas analysé et qu’il est essentiel de laisser le processus de consultation publique «faire son œuvre».

Notons qu’à Montréal, les projets pour revaloriser les berges de l’île ont la côte. Le plus connu des exemples est l’ouverture de la plage urbaine de Verdun à l’été 2019. Depuis, une plage de l’Est a été ouverte au bout de l’île, mais la qualité de l’eau doit y être améliorée avant d’autoriser la baignade. Parallèlement, les propositions de rendre un bassin du Vieux-Port et la marina de Lachine accessibles à la baignade ont aussi faites les manchettes dans les dernières années.

Densité accrue demandée

Si la baignade dans le canal Lachine, à travers le bassin Wellington est une idée avancée par la SIC, l’organisme fédéral souhaite surtout promouvoir une meilleure densité dans le secteur. Selon les normes de hauteur données par la Ville, le nouveau quartier pourrait héberger 2000 logements, analyse la SIC. Or, elle estime que son plan, dépourvu desdites restrictions, permettrait de construire 3300 logements.

La société juge que cette plus forte densité est essentielle à la réalisation de logements sociaux et abordables, ce qu’elle pense nécessaire pour le redéveloppement de Bridge-Bonaventure. En plus de vouloir densifier, la SIC propose de garder et valoriser une partie du patrimoine du secteur, mais n’exclut pas de démonter certains silos, jugés jeunes.