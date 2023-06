Une enveloppe de 105 M$ pour agrandir le Musée d’art contemporain de Montréal

Après avoir annulé son dernier appel d’offres pour son projet d’agrandissement en raison de dépassements majeurs de l’enveloppe budgétaire, le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) tente à nouveau sa chance. Cette fois-ci, le MAC est armé d’investissements des gouvernements du Québec et du Canada, lesquels totalisent 105 M$. La précédente enveloppe budgétaire pour le projet était de 85 M$.

«Dans les prochains mois, les appels d’offres vont être lancés. Dans les prochaines années, les prochains mois, les travaux vont être lancés», a annoncé le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, en point de presse à la Place des Arts vendredi. Au total, Québec investira 55 M$ dans le projet et Ottawa, 50 M$.

Ce que vise le MAC avec ce projet d’agrandissement évoqué en 2014, c’est de doubler sa superficie. Dans sa forme actuelle, le MAC ne présente actuellement «qu’un pour cent de ses œuvres», dévoile le directeur général du Musée d’art contemporain de Montréal, John Zeppetelli. Le projet contribuera d’ailleurs «à la revitalisation du centre-ville de Montréal», selon M. Zeppetelli.

Une vision du projet tirée du site web de la firme d’architectes Saucier+Perrotte.

Valorisant aussi les impacts positifs du MAC pour la métropole, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, justifie l’investissement majeur en disant du MAC qu’il est «important pour le tissu montréalais». Même s’il ne «comprend pas toujours les œuvres» qui y sont exposées, dit-il à la blague, «la beauté de l’art dépasse la compréhension, le langage, la culture».

Depuis deux ans, le MAC est temporairement installé à la Place Ville Marie pour permettre aux travaux d’agrandissement de débuter. Après plusieurs tentatives visant à faire démarrer ceux-ci en vue de la réouverture du MAC à la Place des Arts, le nouvel investissement semble donner espoir à M. Zeppetelli que cette fois-ci sera la bonne. «C’est une nouvelle tellement réjouissante, a-t-il dit […] C’est un impératif social de rouvrir le MAC le plus tôt possible.»

L’ancien budget a été réévalué afin que les offres ne soient pas trop décalées, révèle le ministre Lacombe. «À un certain moment, on a ouvert les enveloppes et ça dépassait le budget de 275%», dit-il au sujet de la dernière vague d’appel d’offres, pour laquelle la plupart des soumissions se situaient 50% au-dessus du budget de 85 M$.