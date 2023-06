Les employés du Parc olympique votent la grève

Les travailleurs du Parc olympique ont voté lundi un mandat de cinq jours de grève à utiliser au moment opportun. Une dizaine d’événements prévus pendant la saison estivale pourraient être affectés par cette décision.

Plus de 150 travailleurs ont voté le mandat de grève afin de faire pression pour protéger leurs horaires de travail. La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique tenterait d’étendre la semaine de travail sur sept jours, comprenant les fins de semaine.

«Tout le monde ne peut pas travailler le soir et la fin de semaine, au gré des nouvelles vocations que se donne l’employeur. Si le Parc olympique change ses activités, ce ne sera pas sur le dos des travailleurs et des travailleuses», avance la présidente par intérim de la Fédération des employées et employés du secteur public, Stéphanie Gratton.

Le Parc olympique a effectivement entrepris un virage événementiel dans les dernières années, accueillant notamment plus de festivals.

Dans un échange de courriel avec Métro, l’administration affirme avoir pris connaissance de la décision du syndicat. «Plusieurs rencontres de négociation ont eu lieu et plusieurs autres sont prévues à l’horaire dans les prochains jours. Nous avons confiance que nous serons en mesure d’en arriver à une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties», indique-t-elle.