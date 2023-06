Baignade: un bon bulletin pour Montréal

La qualité de l’eau permettrait de se baigner à 57 sites sur les berges de Montréal. À Laval, seul un emplacement, le Port de Plaisance à Laval-Sur-Le-Lac, répond aux critères de qualité selon une carte interactive conçue par la Fondation Rivières. En ce qui concerne la qualité d’eau nécessaire pour faire du kayak ou de la pêche, le total monte à 106 lieux répartis dans les deux villes.

Les zones montréalaises où la qualité de l’eau est moins enviable sont celles bordant la rivière des Prairies et celle du fleuve Saint-Laurent aux alentours du port de Montréal dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La Fondation Rivières a analysé les données recueillies par le Réseau de suivi des milieux aquatiques (RSMA), qui prélève l’eau de 115 endroits autour de Montréal en fonction de la météo. Les lieux figurant au sein de la liste ont été choisis en raison des bons résultats qu’ils présentent en temps sec. Durant les épisodes de pluie, seuls 25 endroits restent propices à la nage, les autres étant contaminés par des surverses d’eaux usées.

À Montréal, la majorité des lieux présentant une bonne qualité d’eau se trouvent à l’ouest de l’île. C’est aussi dans ce secteur que sont situés les trois accès publics gratuits, soit la plage de Verdun, le parc-nature du Cap–Saint-Jacques et celui du Bois-de-l’Île-Bizard.

Selon la Fondation Rivières, ce sont cependant le centre et l’est qui bénéficieraient le plus de zone de baignades aménagées, ces secteurs étant plus en proie aux îlots de chaleur.

«Il n’y a pas que la baignade, ni que les plages pour profiter de l’eau: Montréal regorge de lieux propices pour se rafraîchir par le biais d’activités nautiques comme la planche à pagaie. On s’étonne de voir que Montréal ne s’engage pas dans cette voie», avance le directeur général de la Fondation Rivières, André Bélanger.