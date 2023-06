Financement supplémentaire de 3,7 M$ pour le centre sportif de Montréal-Ouest

Le futur centre sportif et récréatif de Montréal-Ouest

Le futur centre sportif de Montréal-Ouest reçoit un financement additionnel de 3,77 M$ de la part du gouvernement provincial. Il s’ajoute à la somme de 12,5 M$ déjà approuvés pour le projet en subventions provinciales et fédérales.

Le projet initial de centre sportif prévoyait un budget de 22,6 M$ en février 2020. Avec l’inflation et l’augmentation de la demande dans l’industrie de la construction, le coût du projet a augmenté de 16,6 M$ pour atteindre un total de 39,2 M$. Le nouveau financement couvre 22,7% de l’augmentation.

Les citoyens de Montréal-Ouest ont décidé par référendum de continuer d’aller de l’avant la semaine dernière malgré l’augmentation des coûts.

Le gouvernement du Québec a aussi annoncé deux financements sportifs dans Notre-Dame-de-Grâce. Une somme de 1,3 M$ sera accordée pour la rénovation du Centre sportif Trenholme. Un aide supplémentaire de 7 800$ sera quant à elle attribué à l’école Rudolph Steiner pour la rénovation de son gymnase.

«Le nouveau centre sportif et récréatif aura un impact positif majeur à Montréal-Ouest pendant que la subvention pour le Centre Trenholme et l’École Rudolph Steiner va aider nos jeunes à Notre-Dame-de-Grâce de rester actif et en santé», se réjouit la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw.