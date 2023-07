Natation et Techniques policières: les critères seront abaissés selon Fady Dagher

Le test de natation des Collèges qui offrent le programme de Techniques policières fait l’objet de travaux actuellement et pourrait être modifié, selon le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher. Un comité auquel prennent part le ministère de la Sécurité publique, les organisations policières, le ministère de l’Enseignement supérieur, l’École nationale de police du Québec et le réseau collégial se penche sur cet aspect problématique de la formation.

«Ce sera annoncé par le ministère. La natation, ils ne vont pas l’enlever, mais ils vont diminuer les critères», a lancé M. Dagher lors d’une rencontre avec les communautés noires en marge de la sortie du 2e rapport d’enquête sur les interpellations policières et le profilage racial.

«Cela va faire en sorte que ce sera plus équitable pour tout le monde. Cela fait partie du racisme systémique que je dénonce sans arrêt», a ajouté le chef de la police.

En avril dernier, Métro rapportait que les aspirants policiers issus de communautés culturelles où la natation est traditionnellement peu pratiquée rencontraient de peine et de misère les exigences aquatiques et que beaucoup abandonnaient tout simplement leur projet de devenir policier.

Ce test existe depuis plus de 20 ans et «était une vraie barrière à l’entrée de jeunes noirs dans la police». Dans les communautés noires, la natation n’est pas, généralement, un sport populaire et les aspirants policiers qui viennent des communautés culturelles avaient , pour la plupart, beaucoup de difficultés à réussir cette étape.

Et pourtant on a une procédure qui empêche à nos policiers de sauter dans l’eau, voyez-vous l’absurde?. Fady Dagher, directeur du SPVM

Le ministère de l’Enseignement supérieur confirme, dans un courriel à Métro, que les travaux «ont soulevé cet enjeu et que des efforts sont déployés à cet égard par l’ensemble des partenaires concernés. En ce qui a trait aux nécessités concernant la natation, le comité de travail évalue la situation depuis quelques années, notamment dans un contexte dans lequel les corps policiers doivent être représentatifs de la population desservie» , nous a indiqué le porte-parole, Bryan St-Louis.

Ces travaux devraient se conclure au cours de la prochaine année.