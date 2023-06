Une cité universitaire de classe mondiale bientôt à Montréal?

Le gouvernement du Québec analyse la possibilité de construire une cité universitaire de classe mondiale au pied du Mont-Royal, plus précisément dans les bâtiments de l’ancien hôpital Royal Victoria.

Six bâtiments seront analysés par Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). La cité universitaire inclurait majoritairement des résidences étudiants, en plus d’incubateurs de recherche et quelques commerces de proximité.

Capture d’écran, Cité universitaire de Montréal

«Cette démarche s’inscrit dans notre ambition de redynamiser le cœur de Montréal et d’investir dans un projet immobilier qui répondra à de réels besoins en logement au Québec», explique la présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, Nathalie Palladitcheff. Elle assure aussi que le tout se fera dans le respect du patrimoine bâti et des normes de développement durable.

En plus de répondre aux soucis de logements, l’objectif est de «consolider le statut de Montréal comme l’une des meilleures villes étudiantes au monde», peut-on lire sur le site web de la future cité universitaire.

Le membre du comité exécutif de la Ville, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design, Luc Rabouin, se réjouit de l’annonce. «C’est une excellente nouvelle pour Montréal et le centre-ville», exprime-t-il sur Twitter.

Glenn Castanheira, directeur général de la Société de développement commercial du centre-ville, célèbre aussi cette «fantastique nouvelle pour le centre-ville de Montréal, plus grand pôle universitaire du pays».

