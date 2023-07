Circulation entravée entre le pont Honoré-Mercier et l’A20 cette fin de semaine

La circulation dans l’ouest de la métropole sera un peu plus complexe cette fin de semaine, surtout en provenance de la Rive-Sud. Du 7 au 10 juillet, l’échangeur Saint-Pierre, qui relie le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 20, sera de nouveau partiellement fermé.

La route 138 en direction est sera complètement fermée à partir de la sortie 2 sur la rue Clément de vendredi, 23h59, à samedi, 7h, et de dimanche, 23h, à lundi, 5h. En conséquence, l’entrée de la route en provenance de la rue Clément sera également fermée de vendredi, 23h, à lundi, 5h30.

De plus, en journée, la bretelle de la route 138 qui se dirige vers l’autoroute 20 en direction ouest sera complètement fermée à la circulation de vendredi, 23h59, à lundi, 5h. Il sera toujours possible d’emprunter la bretelle de la route 138 vers l’autoroute 20 en direction est, mais une seule des deux voies de la route 138 sera disponible, après la sortie 2 sur la rue Clément, entre samedi 7h et dimanche 23h.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande aux automobilistes de bien planifier leurs déplacements, surtout s’ils ont l’aéroport comme destination, avec l’aide de Québec 511. Les citoyens peuvent aussi s’abonner à l’Infolettre de Mobilité Montréal, qui permet d’être au courant des fermetures majeures.

En effet, les automobilistes en provenance du pont Honoré-Mercier et de la Rive-Sud qui se rendraient à l’aéroport de Dorval ne pourront passer de la route 138 à l’autoroute 20 et devront donc emprunter des détours.