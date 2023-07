À défaut du train, de nouveaux autobus assurent le trajet Montréal-New York

Photo: Gracieuseté, Trailways of New York

Un autobus de Trailways of New York

De nouveaux autobus de la compagnie américaine Trailways of New York assurent la liaison entre Montréal et la Grosse Pomme. L’annonce de ce nouveau service a été faite en réaction à l’annulation récente du trajet par train d’Amtrak qui reliait les deux villes.

Les autobus de Trailways of New York quitteront Montréal tous les jours en direction de l’État de New York. L’entreprise new-yorkaise offre pour destination Plattsburgh, Glens Falls, Saratoga Springs, l’aéroport d’Albany, le centre-ville d’Albany, la station SUNY d’Albany, Catskill, Kingston, New Paltz, Ridgewood au New Jersey, et finalement la ville même de New York.

Ces parcours sont disponibles dès mardi, afin de permettre à ceux qui souhaitent traverser la frontière pour la fête nationale américaine de s’y rendre.

«Avec le transport aérien qui connaît des problèmes d’équipement, de météo et de personnel et Amtrak qui a suspendu son service, nous avons estimé que la meilleure chose à faire était d’ajouter un service immédiatement», explique Nick Crist, vice-président des opérations et de la sécurité de l’entreprise de transport.

Les autobus sont équipés de réseau internet, de prises électriques, de toilettes et de places réservées aux personnes à mobilité réduite.

Le trajet par train qui reliait les deux villes a été annulé en raison de la limitation de vitesse qu’imposait le Canadien National (CN), partenaire d’Amtrak. En avril dernier, ce sont plus de 5300 passagers qui avaient profité de la liaison ferroviaire, qui reprenait pour la première fois du service après avoir été suspendue durant la pandémie.