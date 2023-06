Les trajets du train Montréal-New York annulés la semaine prochaine

Un train d'Amtrak à New York

Les trajets du train «Adirondack» reliant Montréal et New York sont annulés pour la semaine du 24 juin au 30 juin inclusivement. Si des billets partant de New York sont disponibles pour le 1er juillet, ce n’est pas le cas pour ceux partant de Montréal.

Lorsqu’on tente de réserver un billet pour l’une de ces dates, la mention «annulée» s’affiche. Aucune communication n’a pourtant été transmise à cet effet sur les réseaux sociaux de l’entreprise ferroviaire américaine Amtrak responsable du train «Adirondack» en collaboration avec VIA Rail. Aucune des deux compagnies n’avait répondu aux questions de Métro au moment d’écrire ces lignes.

Selon nos informations, les détenteurs de billets pour ces dates ont reçu un avis par courriel leur annonçant l’annulation du trajet en raison d’«une interruption de service». La cause exacte n’est pas précisée.

En avril dernier, plus de 5300 passagers avaient profité du retour du train reliant Montréal et New York. Celui-ci s’est mis en branle le 3 avril dernier pour la première fois depuis 2020.

En collaboration avec Jason Paré.