Une première journée pour le train Montréal-New York

Le train reliant Montréal à New York s’est mis en branle hier pour la première fois depuis l’interruption de ce service en 2020.

Un premier train a quitté New York à 8h41 du matin lundi pour arriver à la gare Centrale de Montréal à 20h16. Un second train a quant à lui quitté Montréal à 11h10 et est arrivé à destination à 22h15. Le service est offert par Amtrak, en collaboration avec VIA Rail.

Amtrak se félicite pour cette «belle journée» marquée par des événements sur le trajet, à Saratoga Springs et Plattsburgh, pour célébrer le retour du service sur cette ligne de train. L’entreprise assure à Métro avoir reçu de bons commentaires de la part des usagers.

«VIA Rail est excitée de collaborer avec Amtrak pour offrir le retour de ce service populaire auprès de nos clients des deux côtés de la frontière!» s’exclame quant à elle la cheffe de la direction à la clientèle chez VIA Rail, Rita Toporowski.

À bord du train, une connexion internet gratuite est disponible, en plus d’une voiture-restaurant. Il est aussi permis d’avoir de petits animaux de compagnie à bord.

Il est prévu que des trains plus rapides soient installés entre 2026 et 2029 pour réduire le temps de trajet. Ces trains pourront atteindre une vitesse maximale de 200 km/h, contre 177 km/h actuellement.