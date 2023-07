Des maires de l’Est se réjouissent du projet structurant en transport

Les maires de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se réjouissent des développements autour du projet structurant de l’Est (anciennement REM de l’Est, désormais PSE). L’Autorité régionale de transport métropolitain a dévoilé mardi son rapport, qui propose un tracé souterrain qui pourrait voir le jour dès 2036.

«Clairement, pour nous, c’est une bonne nouvelle, le tracé qui est proposé. Car on vient enfin desservir le quartier de Rivière-des-Prairies, qui est particulièrement enclavé entre l’autoroute 25, l’autoroute 40 et la rivière des Prairies», se réjouit Caroline Bourgeois, la mairesse de l’arrondissement, en entrevue avec Métro.

Elle souligne aussi que la connexion au métro par les stations Honoré-Beaugrand et L’Assomption répond aux préoccupations exprimées par les citoyens.

Les coûts prévus pour le projet ne sont pas définitifs, mais frôlent actuellement les 36 G$. Ce montant comprend une majoration de 95% pour tenir compte de l’inflation, des dépenses en intérêts et de différents facteurs de risque.

«Oui, c’est un investissement majeur dans l’Est, mais dans l’histoire de l’est de Montréal, quand est-ce qu’on a eu des investissements d’aussi grande ampleur? On est dû», revendique Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

On n’est pas né pour un petit pain dans l’est de Montréal. Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Il se réjouit surtout du fait que le PSE sera entièrement souterrain, et remercie le travail de tous les citoyens et groupes qui ont milité pour cette option. «Ce qui est fabuleux du nouveau rapport qui a été déposé est qu’il démontre la faisabilité technique d’un PSE en souterrain et que le coût du souterrain a un impact assez faible sur le coût total du projet», souligne-t-il.

Le tracé souterrain répond aussi aux demandes de la population de RDP-PAT, affirme la mairesse de l’arrondissement. Elle rappelle que l’est de Montréal présente un grand potentiel de développement, mais «qu’on n’y arrivera jamais si on n’a pas de développement d’un transport collectif».