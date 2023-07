Une semaine pluvieuse en vue à Montréal

Après un épisode de canicule, c’est maintenant une semaine de pluie qui attend les résidents de la métropole. L’avertissement de chaleur qui avait été émis pour Montréal a été levé par Environnement Canada.

La journée de dimanche sera nuageuse, ponctuée de timides percées de soleil au cours de l’après-midi. Des averses pourraient se déclencher en soirée et déverser jusqu’à 20 mm, anticipe Météo Média.

Dès lundi, le ciel montréalais sera couvert, et ce, pour la majeure partie des sept prochains jours. Les journées de lundi, mardi, jeudi et vendredi seront pluvieuses et plus fraiches.

Les températures se maintiendront entre 24 et 27 degrés, selon les prévisions du site spécialisé, mais l’humidex dépassera à nouveau la barre des 30 degrés à quelques reprises, notamment au cours des journées de mardi, vendredi, samedi et dimanche.