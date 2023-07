Échangeur Dorval: des fermetures prévues dès dimanche

Les automobilistes devront prévoir leurs déplacements dans le secteur de l’aéroport de Montréal en fonction des fermetures de nuit des autoroutes 20 et 520 qui auront lieu du 16 au 19 juillet.

L’autoroute 20 en direction est sera complètement fermée à la circulation entre la sortie n° 56 – P.-E.-Trudeau / A-520 est / Av. Dorval et l’entrée en provenance du boulevard Bouchard, de dimanche 23h à lundi 5h. Un détour balisé par le chemin Herron sera mis en place.

Quant à l’autoroute 20 en direction ouest, elle sera aussi bloquée entre la sortie n° 56-O – P.-E.-Trudeau et l’entrée en provenance du boulevard Montréal-Toronto de lundi 23h à mardi 5h. Les usagers de la route pourront emprunter le détour prévu sur les boulevards Roméo-Vachon et Albert-de-Niverville, l’avenue Cardinal et le boulevard McMillan.

Fermetures du secteur de l’aéroport. Photo : MTQ.

Du côté de l’autoroute 520 en direction est, il y aura fermeture complète du tronçon situé entre la sortie n° 1-E – Av. Cardinal et l’entrée en provenance de l’aéroport, de mardi 21h à mercredi 5h. La sortie menant à l’aéroport sera également fermée. Un itinéraire de détour est prévu sur l’avenue Michel-Jasmin.

L’ensemble de ces entraves routières sont causées par les travaux de parachèvement du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval, a indiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans un communiqué de presse.