Caroline Dhavernas, la voix du REM, en vedette dans une capsule promo

Le Réseau express métropolitain (REM) a mis en ligne une capsule promotionnelle fort mignonne mettant en vedette la voix du REM, Caroline Dhavernas.

Prononçant ses phrases comme on pourra les entendre dans le train, la comédienne croise dans la pub sa mère, l’actrice Michèle Deslauriers, qui prête pour sa part sa voix au métro de Montréal depuis 2003.

Rappelons qu’on a pu voir Caroline Dhavernas l’an dernier dans la première saison de la série à suspense Aller simple, diffusée sur Noovo. La série sera de retour cet automne avec une nouvelle intrigue et une autre distribution. Quant à Michèle Deslauriers, elle est imitatrice à l’émission radio À la semaine prochaine. Ces dernières années, on a pu la voir au cinéma dans L’arracheuse de temps et à la télé dans Les beaux malaises.

Le REM entrera en service le 31 juillet prochain.