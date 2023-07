Une fin de semaine casse-tête sur les autoroutes du Grand Montréal

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les échangeurs Saint-Pierre, Turcot et Dorval feront tous l’objet d’entraves majeures durant la fin de semaine du 14 au 17 juillet. Cet ensemble de secteurs qu’il faudra éviter durant cette période, recommande le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ).

L’autoroute 25 et le tunnel La Fontaine

Du vendredi 23h à lundi 5h, l’autoroute 25 sera complètement fermée en direction sud entre Montréal et Longueuil, entre la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, incluant le tunnel.

Un détour sera possible par la sortie 6, boulevard Louis-H.-La Fontaine, rue De Boucherville, avenue Souligny, rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René–Lévesque et avenue Papineau/pont Jacques-Cartier.

Dans l’échangeur Anjou, la bretelle menant de l’autoroute 40 ouest à l’autoroute 25 Sud sera également bloquée. Un détour sera prévu via la bretelle pour l’autoroute 40 ouest, demi-tour à la sortie 78 (boulevard Langelier) et les boulevards Métropolitain et Louis-H.-La Fontaine.

Pour l’entrée de la rue Sherbrooke, il faudra passer par les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal.

Au niveau de l’autoroute 25 en direction nord, il faudra planifier aussi ses déplacements à cause de fermetures durant ces périodes: de vendredi 23 h à samedi 8 h, de samedi 23 h à dimanche 9 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h.



Ces entraves seront situées sur le tronçon de l’autoroute 25 entre Longueuil et Montréal, entre la sortie 90 (R –132, La Prairie, Varennes) sur l’autoroute 20 Ouest et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Le détour balisé sera sur la route 132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier Sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville.

Concernant, les bretelles menant de la route 132 est et ouest (sorties 89-N) à l’autoroute 25 Nord, un détour en direction est sera prévu via la sortie 18 (boulevard De Montarville) et a route 132 Ouest. Le détour pour l’entrée de la rue de l’Île-Charron se fera par l’autoroute 25 Sud et la route 132 Ouest et celui pour l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est sera se situera à l’entrée suivante.

L’avenue Souligny

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h, dans l’arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve À Montréal, il y aura une fermeture complète de l’avenue Souligny dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Les automobilistes pourront contourner le secteur via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

L’échangeur Saint-Pierre

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, il y aura la fermeture complète de la bretelle menant de la route 138 en direction est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 en direction ouest/aéroport.

Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint–Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

De vendredi 23 h 30 à samedi 7 h, il y aura une fermeture partielle de l’autoroute 20 en direction ouest. Une voie sur deux sera bloquée entre la sortie 63 (route 138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l’entrée suivante.

L’échangeur Turcot

De dimanche 23 h 59 à lundi 5 h, les bretelles menant de l’autoroute 15 Nord et de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 Nord (Décarie) seront complètement fermées.

Un détour sera prévu par la bretelle pour la route 136 est (centre-ville), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine Ouest et rue Saint-Jacques.

L’échangeur Dorval

De dimanche 23 h à lundi 5 h, l’autoroute 20 est, entre la sortie 56 (autoroute 520, avenue Dorval, aéroport P.-É.-Trudeau) et l’entrée en provenance du boulevard Bouchard sera complètement entravée.

Le détour pour l’échangeur Dorval se fera via la sortie.