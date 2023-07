Yves Beauchamp devient PDG d’ADM Aéroports de Montréal

Yves Beauchamp a été nommé président-directeur général d’ADM Aéroports de Montréal. Il prendra ses fonctions à compter du 5 septembre 2023, succédant à Philippe Rainville, qui prendra sa retraite après plus de 15 ans au sein de l’organisation, dont les six dernières années à sa tête.

M. Beauchamp est l’ancien vice-principal, administration et finances, à l’Université McGill. Il a notamment été salué pour son expérience en gestion de grands projets d’infrastructure. Il a aussi été directeur général de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et vice-recteur responsable de l’aménagement du nouveau campus d’Outremont de l’Université de Montréal.

«Après une pause forcée de deux ans due à la pandémie, les travaux critiques vont se multiplier à un rythme soutenu sur les sites aéroportuaires au cours des prochaines années afin de satisfaire la croissance dynamique du trafic de passagers et des opérations», a déclaré le nouveau PDG.

Ce dernier a travaillé au sein du Comité consultatif communautaire d’ADM pendant sept ans, siégeant au conseil au cours des trois dernières années et présidant le Comité d’analyse et d’évaluation des projets d’infrastructures.

Yves Beauchamp a plusieurs distinctions à son actif, dont la nomination à l’Ordre du Canada, la chevalerie de l’Ordre national du Québec, la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec, et un hommage de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la recherche et à l’enseignement. Il a également reçu la Médaille du jubilé d’or et de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.