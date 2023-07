De la pluie pour commencer les vacances de la construction 

Le grand ciel bleu au-dessus de Montréal a laissé place aux nuages. On attend jusqu’à 30 mm de pluie, avec des vents soufflant à une vitesse de 20 km/h, et la possibilité d’orages durant la journée, selon les prévisions d’Environnement Canada. Les thermomètres pourraient afficher des températures jusqu’à 28 degrés, exacerbées par l’humidex à 28.

«Un total de 30 à 50 millimètres de pluie sont attendus sur le sud du Québec jusqu’à demain. Les quantités pourraient toutefois dépasser les 50 millimètres localement sous les orages», prévient Météo Média.

Ds orages isolés se développeront sur l’est de l’Ontario et le sud du Québec vendredi après-midi et soirée. Quelques-uns pourraient devenir sévères autour de Montréal, des Cantons de l’Est et de l’extrême est de l’Ontario. Certains pourraient produire de la petite grêle, de fortes rafales de vent et de fortes pluies.

Le parc d’attractions La Ronde a confirmé sa fermeture en raison des conditions météorologiques.

Le sol étant déjà saturé à cause des récentes inondations, même une petite averse pourrait entraîner des inondations locales. Il est donc recommandé de rester vigilant, notamment lors de déplacements en voiture.

Ces conditions pluvieuses devraient se dissiper samedi, laissant place à un temps plus clément dimanche, pour le grand bonheur des vacanciers, selon Environnement Canada. La vigilance reste de mise en cette période de temps changeant.