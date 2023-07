L’app Transit permet de prévisualiser les trajets avec le REM

À quelques jours de l’ouverture officielle du REM, l’application de transport en commun Transit lance une nouvelle fonctionnalité permettant de planifier un trajet impliquant son utilisation. Les changements apportés par le REM aux connexions d’autobus de la STM, d’exo et du RTL sont aussi inclus dans l’outil.

Gracieuseté: Transit

C’est en collaboration avec CDPQ Infra qu’a été développé l’outil qui permet de visualiser les trajets qui pourront se faire avec le REM dès le 31 juillet. «Les utilisateurs pourront se projeter dans l’avenir en planifiant leurs trajets dans l’application en utilisant non seulement le REM, mais également les nouvelles dessertes des différentes lignes de bus du RTL à Longueuil, de la STM sur L’Île-des-Sœurs et d’exo sur la Couronne-Sud, qui elles, favoriseront les liaisons vers les différentes stations du REM», a annoncé Transit par voie de communiqué lundi.

Transit offre aussi la fonctionnalité «mode d’aperçu», afin de comparer les trajets possibles depuis l’implantation du REM et les trajets pré-REM. Les horaires, les tracés et les emplacements des arrêts pourront aussi être comparés. Pour accéder à ce mode, «les utilisateurs n’auront qu’à ouvrir l’application et suivre les instructions à l’écran», indique Transit.

«En tant que compagnie montréalaise, nous avons naturellement travaillé en étroite collaboration avec CDPQ Infra et les différentes sociétés de transport de la région afin de fournir cette fonctionnalité aux usagers du transport collectif», a souligné le PDG de Transit, Sam Vermette.