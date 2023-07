La chaleur est insoutenable au nouvel Insectarium

Malgré son architecture écoénergétique et esthétique célébrée, le nouvel Insectarium surchauffe. Le problème de chaleur est insoutenable pour les employés, les visiteurs et les insectes qui y sont logés, selon les informations figurant dans un article publié par La Presse.

La cause principale derrière la chaleur envahissante serait les murs vitrés. Selon les informations de La Presse, 200 000 $ ont dû être investis pour tenter de contrer le problème, notamment par l’installation d’énormes climatiseurs et la pose de pellicules sur les vitres de la serre de production. À cette somme s’ajoutent 9 M$ en extras réclamés par l’entrepreneur et les professionnels. Initialement, le coût estimé du projet était de 23 M$ en 2015, mais il a atteint 38 M$ lors de son inauguration en 2022.

Travailler à l’Insectarium ou encore le visiter deviendrait rapidement intolérable. La surchauffe est décelée lorsque «la température extérieure est supérieure à 28 ℃», indiquent des documents d’appels d’offres. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) aurait d’ailleurs ouvert un dossier d’enquête sur la situation. L’administration d’Espace pour la vie chercherait actuellement une solution permanente au problème et a embauché une firme à cet effet.

Des pellicules posées sur des vitres pour réduire l’impact de la chaleur dans les serres de production représenteraient une solution viable répondant aux normes de LEED Canada, toujours selon les informations de La Presse. L’équipe de conception du bâtiment chercherait aussi activement une solution.