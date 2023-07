Un policier blessé par arme blanche

Un policier a été blessé par arme blanche sur la rue Plamondon, au coin de la rue Westbury dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un peu avant 11h, les agents du SPVM ont localisé un homme au comportement violent. Après avoir tenté de communiquer avec l’homme, l’homme aurait pris la fuite à la course. Au cours de la poursuite, l’homme se serait retourné et aurait poignardé un des policiers au niveau de l’abdomen. Les blessures du policier sont sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Il est actuellement traité en centre médical.

La partenaire du policier blessé n’a pas subi de blessure, mais elle est actuellement traitée pour choc nerveux.

Le suspect, un homme de la trentaine, aurait été arrêté un peu plus loin dans l’arrondissement. Des enquêteurs sont sur la scène du crime afin de tenter de comprendre les circonstances qui ont mené à l’événement.