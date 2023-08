Plusieurs entraves à la circulation cette fin de semaine

L’autoroute 15 entre Candiac et Brossard en plus de l’échangeur Saint-Pierre sera touchée par des entraves majeures en fin de semaine. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements en conséquence.

À Montréal, l’avenue Souligny Ouest sera également fermée de vendredi 21h30 à lundi 5h entre la rue Honoré-Beaugrand et l’entrée de l’A-25. Un détour pourra être emprunté via les rues Hochelaga et Dickinson.

Dans le secteur de l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la Route 138 est – en provenance du pont Honoré-Mercier – à l’Autoroute 20 Ouest – vers la 1re Avenue et l’aéroport – sera fermée. Un détour pourra être emprunté via la bretelle en direction de l’A-20 est, par la sortie 65 (vers le boulevard Angrignon), suivi d’un demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

L’A-20 sera également fermée de nuit entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier, 1re avenue) et l’entrée de la 1re Avenue, de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h. Un détour pourra être emprunté à même la sortie, via l’embranchement vers la 1re Avenue.

De vendredi 19h à lundi 5h, l’Autoroute 15 Sud connaîtra une fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre les boulevards Matte et Taschereau (R-134), dans les secteurs de Brossard, La Prairie et Candiac. Par défaut, la sortie et l’entrée Rue du Quai seront également fermées de nuit, entre 22h et 5h.

La même artère sera fermée en direction nord, de vendredi 22h à 7h le lendemain matin. Un détour pourra être emprunté via le boulevard Taschereau. Les entrées du boulevard Montcalm, de la rue Salaberry / boulevard Saint-José et de la rue Saint-Henri seront également fermées par défaut.

À Saint-Bruno-de-Montarville, dès samedi à 23h59 et jusqu’au 19 août, sur l’A-30 est, la sortie 78 (boulevard Clairevue, aéroport de Saint-Hubert) et l’entrée du boulevard seront fermées. Pour emprunté le détour imposé par la fermeture de la sortie, les usagers de la route pourront continuer sur l’A-30 est et effectué un demi-tour à la sortie 80 (boulevard de Montarville, montée Montarville).

Pour l’entrée, le détour pourra être emprunté via celle pour l’A-30 ouest, suivi d’un demi-tour à la sortie 76 (R-116) dans les bretelles de l’échangeur.