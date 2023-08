Une semaine de pluie en perspective à Montréal

Vous avez profité des températures douces et du beau temps qui se sont installés dans la métropole? C’est maintenant terminé. Sortez vos parapluies!

Une longue semaine faite de pluie et d’orages semble s’annoncer à Montréal, selon les prévisions de Météo Média.

Dès lundi, le ciel se couvrira. Ce contexte météorologique perdurera plus ou moins toute la semaine, à l’exception de la journée de vendredi, qui pourrait être plus dégagée.

Jusqu’à 20 mm de pluie sont attendus lundi et mardi et environ une quinzaine pour la journée de samedi. Des orages pourraient éclater mardi et samedi, alors que le reste de la semaine sera plutôt nuageux et ponctué d’averses.

Du côté des températures, le thermomètre se maintiendra aux alentours des 25 degrés, l’humidex propulsant toutefois le mercure jusqu’à 30 vendredi et même 33 pour la journée de samedi.

La nuit, les températures seront légèrement plus fraiches et descendront juste en dessous de la barre des 20 degrés, précise le site spécialisé.

Notons que des épisodes de smog pourraient venir s’ajouter à ce tableau sinistre. Une alerte concernant la qualité de l’air a été émise par Environnement Canada pour la métropole dimanche en milieu d’après-midi.