La troisième édition du Fonds collectif pour l’équité sociale est lancée

Avec le Fonds collectif pour l’équité sociale, la Fondation du Grand Montréal (FGM) finance des organisations œuvrant «sur des problématiques liées aux inégalités sociales ainsi que sur les enjeux de justice, d’équité, de diversité et d’inclusion». La date de début de l’inscription des projets pour l’édition 2023 est officiellement lancée aujourd’hui et s’étale jusqu’au 29 septembre.

En 2023, «le Fonds offrira un appui aux organisations et aux initiatives œuvrant auprès des personnes demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes sans statut, à statut temporaire ou précaire, en fonction des besoins exprimés par les milieux lors de nos consultations», précise le site web de la FGM. Le budget total s’élève à 800 000$.

Les projets financés seront choisis sous le principe de la philanthropie basée sur la confiance, donc selon les recommandations du milieu communautaire. Pour soumettre un projet, il faut remplir un formulaire disponible sur le site web de la FGM.

Pour plus d’informations, la FGM offre trois séances d’informations, le 28 août à 11h, le 13 septembre à 13h et le 18 septembre à 18h via Zoom. On peut s’inscrire via le site web de la FGM.