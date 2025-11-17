Une autre grève évitée à la STM

Une autre grève à la Société de transport de Montréal (STM), qui était prévue le 19 novembre, est désormais évitée grâce à la signature d’une entente de principe. Cette fois, l’entente concerne le Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun, soit principalement les employés de bureau du transporteur.

Contrairement aux grèves des employés de l’entretien et des chauffeurs, cette nouvelle grève aurait eu peu d’impact sur les services aux usagers.

Le conseil d’administration de la STM doit encore entériner cet accord. Les membres du syndicat seront aussi convoqués à une assemblée générale pour se prononcer sur le nouveau contrat de travail. Les détails de l’entente resteront confidentiels jusqu’à ce qu’elle soit officiellement adoptée par les deux parties.

Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, a salué la capacité des deux parties à parvenir à un compromis tout en respectant le cadre financier établi.

Le syndicat SCFP 2850 représente environ 1 300 employés travaillant dans divers secteurs tels que les technologies de l’information, la comptabilité et les ressources humaines.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.