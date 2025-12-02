STM: la grève des heures supplémentaires refusée par le tribunal

Léger accroc dans les plans du syndicat des travailleurs de l’entretien de la STM: la grève des heures supplémentaires prévue à partir de la semaine prochaine a été refusée par le tribunal. Mais ce n’est que partie remise, car la grève sera simplement décalée de deux jours.

Le Syndicat du transport de Montréal, qui représente les travailleurs de l’entretien, comptait faire la grève des heures supplémentaires du 9 décembre au 11 janvier. Cette grève ne devait pas affecter aussi durement les usagers que celle qui a eu lieu en novembre.

Or, selon le Tribunal administratif du travail (TAT), le syndicat n’a pas respecté les délais prévus par la loi pour déposer un nouvel avis de grève. La loi prévoit qu’un avis peut être déposé seulement le jour suivant la fin prévue d’une grève précédente. Le syndicat a plutôt déposé le sien le 28 novembre, soit le dernier jour prévu pour la dernière grève.

Le syndicat avait pourtant suspendu hâtivement ce moyen de pression, y mettant fin le 11 novembre. Le syndicat argue que cette décision devance le moment où il peut déposer un nouvel avis de grève. Le TAT répond que non.

Toute interprétation permettant un renouvellement avant la fin de la période annoncée dans l’avis de grève précédent […] produit un résultat absurde et va directement à l’encontre de la prévisibilité recherchée dans le cadre des services publics qui permet de garantir que l’employeur et surtout le public détiennent une information stable permettant de planifier adéquatement les impacts de la grève et au Tribunal de les évaluer. Extrait de la décision d’Anick Chainey, juge administrative au TAT

Nouvelle grève, un peu plus tard?

La STM n’est toutefois pas libérée de la menace d’une grève des heures supplémentaires pendant les Fêtes. Le syndicat ne s’est trompé que d’un seul jour. Il a donc déposé un nouvel avis dès mardi matin.

Le délai de 7 jours ouvrables imposé entre le dépôt de l’avis et le début de la grève signifie que les moyens de pression débuteront dès le 11 décembre.

Une grève de 10 jours est prévue par un autre syndicat de la STM, celui représentant les professionnels. La date n’est pas encore connue, mais elle ne devrait pas affecter les services aux usagers. La STM a récemment signé des ententes avec deux autres syndicats qui avaient des mandats de grève, soit ceux représentant les chauffeurs et le personnel administratif.