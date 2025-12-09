Montréal ouvre une halte-chaleur à l’Hôtel-Dieu pour les sans-abri

La Ville de Montréal a annoncé l’ouverture d’une halte-chaleur temporaire à l’Hôtel-Dieu de Montréal, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux. Cette initiative, qui débute le 9 décembre 2025, vise à offrir un refuge aux personnes en situation d’itinérance durant les nuits froides de l’hiver.

Selon la Ville, la nouvelle halte-chaleur de l’Hôtel-Dieu pourra accueillir jusqu’à 50 personnes chaque nuit. Les personnes qui s’y rendront auront la possibilité de se réchauffer, de se reposer et de recevoir une collation.

«Avec l’ouverture de cette halte-chaleur à l’Hôtel-Dieu, on déploie rapidement une autre solution pour protéger les personnes les plus vulnérables durant l’hiver», a déclaré la mairesse Martinez Ferrada.

Mme Martinez Ferrada a promis d’ouvrir 500 espaces supplémentaires pour aider les personnes sans abri à sortir du froid pendant les nuits glaciales. Deux haltes-chaleur totalisant 233 places ont été créées dans Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette nouvelle ressource porte le total à 283.

Une ressource d’urgence a aussi été déployée dans le YMCA du centre-ville, mais seulement pour cinq jours.

Ces efforts sont rendus possibles grâce au financement du réseau de la santé et des services sociaux. À Rosemont-La Petite-Patrie, l’église Sainte-Bibiane accueillera une halte-chaleur, tandis que le couvent Sainte-Émélie dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve offrira un refuge similaire. Les équipes d’intervention sociale des organismes locaux sont mobilisées pour assurer l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.