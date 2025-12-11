Montréal lance sa première opération de chargement de neige de la saison

La Ville de Montréal a annoncé le début de sa première opération de chargement de neige pour la saison hivernale 2025-2026. Dès 7h ce vendredi 12 décembre, les équipes de déneigement commenceront leur travail dans tous les arrondissements de la ville.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Politique de déneigement de Montréal, qui exige que ces opérations soient lancées au plus tard le samedi 13 décembre à 7h.

Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement seront mobilisés pour couvrir les quelque 11 000 kilomètres du réseau municipal. Les arrondissements ont la possibilité de débuter immédiatement le chargement de la neige sur les infrastructures de mobilité, telles que les voies réservées, les débarcadères, les zones scolaires et les pistes cyclables.

Stationnement et trottoirs

La Ville de Montréal invite les citoyens à respecter certaines consignes pour accélérer le processus de déneigement. Il est crucial de respecter les interdictions de stationnement et de dégager les trottoirs des encombrants. Les sacs à ordures et les bacs doivent être laissés sur le terrain des résidents. Les véhicules doivent être stationnés parallèlement au trottoir, à 30 cm de celui-ci, avec les rétroviseurs rabattus.

L’Escouade mobilité interviendra pour libérer le domaine public de tout obstacle pouvant ralentir les opérations, selon la Ville.

La Ville met à la disposition des résidents un total de 8223 places de stationnement nocturne. Elles seront disponibles entre 21h et 7h.

Nouvelle application 311 Montréal

En parallèle, la Ville a modernisé son application officielle, désormais appelée 311 Montréal. L’application comprend maintenant un volet déneigement permettant de suivre les opérations en temps réel. Disponible sur les plateformes Android et Apple, cette application gratuite offre des fonctionnalités telles que le service Avis et Alerte pour recevoir des informations et urgences, une carte du déneigement en temps réel, et un espace pour signaler des problèmes comme des graffitis ou des nids-de-poule.

Les citoyens sont également encouragés à consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.